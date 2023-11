In mostra luce e riflessi di Martinico

E’ stata inaugurata alla Fucina delle idee di via Mascardi a Sarzana la mostra “Luce e riflessi” di Stefania Martinico che espone opere pittorico decorative e sculture. "Un primo passo dopo un lungo periodo particolarmente difficoltoso, quasi come se fosse stato un percorso all’interno di un tunnel... e poi finalmente la Luce – spiega l’artist a–. Per questo motivo ho scelto questo titolo per la mia mostra! Luce che arriva, che si presenta creando entusiasmo, vita, gioia e speranza... E riflessi sia della luce stessa, sia degli altri che hanno portato nel mio percorso benessere ed armonia". Tra le opere esposte creazioni con cristalli, lurex, colori fluorescenti, fosforescenti che mostrano l’aspetto positivo e fiabesco della ripresa artistica. I temi principali sono il profondo amore dell’artista verso la propria terra natia, verso il figlio e il ricordo perenne dei nonni. Le sculture hanno una particolare componente: quella elettrica, diventando così lampade-scultura. Durante il periodo della mostra Stefania Martinico organizzerà workshop artistici sulla pittura esperienziale genitore-figlio e sulla pittura emozionale. La mostra può essere visitata da martedì a domenica dalle 16 alle 19 a ingresso libero. Stefania Martinico è maestro d’arte in decorazione pittorica, diplomata in arte applicata all’istituto d’arte di Mazara del Vallo (Trapani), decoratrice specializzata in arti visive e discipline dello spettacolo all’accademia di Belle Arti di Agrigento. E’ art coach in intelligenza emotiva. Per Anteas La Spezia ha coordinato il progetto provinciale sulle arti e l’intergenerazionalità in collaborazione con i centri sociali anziani, le scuole ed i servizi sociali. Insegna arte nella scuola pubblica.