Imparare per... insegnare Anche i docenti a lezione

La matematica, fondamentale nello studio e nella vita, può essere, nelle sue forme base, alla portata di tutti ma tocca alla scuola renderla comprensibile e interessante. Per questo è determinante la formazione dei docenti che nel loro impegnativo percorso professionale devono essere sempre disposti a... continuare a studiare, affrontando continui aggiornamenti. Esemplare, dunque, la scelta dell’istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana che, nell’ambito delle iniziative formative per gli insegnanti, ha organizzato il seminario “Definizioni, teoremi, algoritmi: un breve viaggio nella conoscenza della matematica”, tenuto dal professor Samuele Antonini del Dipartimento di matematica e informatica ‘Ulisse Dini’ dell’Università di Firenze.

L’incontro, svolto nella sala conferenze della scuola sarzanese, ha avuto l’obiettivo di illustrare alcuni aspetti fondamentali della matematica e della sua didattica, attraverso esempi concreti e coinvolgenti, e di stimolare una riflessione sul ruolo della matematica nella scuola di oggi e sulle sfide future che i docenti devono affrontare. Il professor Antonini – spiegano dal Parentucelli Arzelà – è un esperto di didattica della matematica, insegna in diversi corsi di laurea e in numerose occasioni di formazione degli insegnanti. È stato presidente dell’Associazione italiana di ricerca in didattica della matematica e ha ruoli di primo piano in ambito internazionale. La sua ricerca riguarda i processi di apprendimento e insegnamento della matematica a tutti i livelli scolari, dalla scuola primaria all’università, ed è pubblicata in oltre settanta pubblicazioni e presentata in diverse conferenze e seminari in Italia e all’estero. Di recente ha partecipato al convegno dell’Accademia dei Lincei “L’insegnamento della matematica: criticità, nuove sfide, idee”.

I docenti dell’istituto, in particolare quelli di matematica e fisica, hanno partecipato numerosi all’iniziativa, consapevole che anche da impegni come questo passa il miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Il relatore ha mostrato tutta la sua competenza ed esperienza e ha anche ricordato la collaborazione con il professor Vincenzo Vespri, ordinario di matematica dell’Università di Firenze, consigliere tecnico del Miur, che a fine gennaio aveva tenuto al Parentucelli Arzelà una ‘lectio magistralis’ in collegamento con la High School del Maryland (Usa), scuola gemellata con l’istituto sarzanese.