Ildegarda di Bingen, poliedrica e geniale. La sua figura spiegata da Emilia Petacco

Come contributo alla festa della donna, la biblioteca di Santo Stefano organizza oggi alle 17 al centro sociale Ruffini (Auser) la conferenza di Emilia Petacco “Ildegarda di Bingen, una donna, i suoi rimedi, la sua cucina, i suoi consigli”, seguirà degustazione di biscotti secondo le antiche ricette di Ildegarda. Ildegarda di Bingen è stata una monaca cristiana, scrittrice, mistica e teologa tedesca, venerata come santa dalla Chiesa cattolica; nel 2012 è stata dichiarata dottore della Chiesa. Donna dai numerosi talenti, è stata profetessa, guaritrice, erborista, naturalista, cosmologa, gemmologa, filosofa, artista, poetessa, drammaturga, musicista, linguista e consigliera politica di personaggi come Federico Barbarossa, Filippo d’Alsazia, San Bernardo da Chiaravalle ed Eugenio III.