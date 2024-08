Il talento di Aurora. Impegno e passione ripagati dai risultati

Una schiacciatrice sarzanese, orgoglio sportivo di tutta la città. La pallavolista diciottenne Aurora Del Freo, 187 centimetri di altezza, 18 anni, gioca a Busto Arsizio nel Futura Volley e può essere considerata a buon diritto tra gli astri nascenti della pallavolo italiana. Di lei sentiremo parlare ancora.

Cresciuta nell’ambiente – il nonno è Massimo Magnavacca, presidente del Lunezia Volley – fin da bambina ha respirato ‘aria di pallavolo’, prima grazie al contesto, poi appassionandosi sempre di più, fino quando, all’età di 13 anni, è arrivata la conferma del suo talento: è entrata nel team del Volleyrò dividendosi tra scuola, il collegio, e allenamenti, militando successivamente nel Trecate e prestata anche alla prima squadra dell’Igor Novara. Dopo la stagione in B1 con la maglia dell’Igor Trecate, Aurora è passata a un campionato di alto livello come l’A2 nel reparto schiacciatrici della Futura Volley Giovani. Anche adesso prosegue il liceo socio economico, dedicandosi agli studi nel tempo che riesce ad avere a disposizione.

Appena diciottenne, ha già al suo attivo una vita in giro per l’Italia: per il volley ha fatto tanti sacrifici ma la guida una grande determinazione e il successo che sta ottenendo la ripag di tutte le fatiche. "A tutte le ragazze che volessero seguire un percorso come il mio dico di non mollare, anche dopo le peggiori cadute, di rialzarsi e ripartire, di credere sempre in se stesse, questa è la cosa più importante", racconta lei stessa, da noi contattata al telefono. Forse un giorno avrà una famiglia – però precisa: finita la carriera – ora la sua testa è concentratissima per il raggiungimento degli obiettivi: "Dove sarò tra dieci anni? Spero in serie A" risponde.

Del resto la strada che sta percorrendo sembra ormai portarla dritta proprio lì, dove fin da bambina, chiudendo gli occhi, immaginava di militare. E ha dimostrato una grinta sorprendente, già dai primi passi nella società sarzanese del Lunezia Volley, poi nella squadra della Capitale. Ricco il suo palmares: ha conquistato un bronzo in Under 15, un argento in Under 16 e un altro secondo posto in Under 18, la medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 16 del 2021 e un oro ai campionati Europei Under 17 del 2022.

Dove passa il tempo libero una campionessa di questo livello? " D’inverno a studiare – racconta –, quando posso mi vedo con le amiche che riesco a frequentare poco e con la mia famiglia. Per ora non li vedrò perché sono nel pieno degli allenamenti, passerà del tempo, mesi, prima che possa tornare a Sarzana, i tempi sono strettissimi e il viaggio è lungo. Ascolto musica quando sono in giro, qualsiasi genere, non ho un cantante preferito, ma mi serve molto per rilassarmi".

Cristina Guala