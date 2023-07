Il saluto di fine anno al personale In pensione maestra e collaboratrice

Scuola in festa, è tempo di vacanze, finiscono gli esami di terza media e all’istituto Margherita Hack di Vezzano, il comprensivo Isa 11, la vita quotidiana prosegue anche con qualche cambiamento nell’organico e molta commozione. Non c’è solo il passaggio di molti studenti che entrano bambini ed escono ragazzi dritti verso altre esperienze, ma si stringono legami nella squadra di chi lavora all’interno dei plessi e anche negli uffici che dureranno anche oltre i termini scolastici. Pochi giorni fa infatti è stata l’occasione per festeggiare tutti insieme pensionamenti e anche immissioni in ruolo con la dirigente del Comprensivo Sandra Fabiani, docenti e personale. La preside Fabiani ha accolto con grande soddisfazione la docente Laura Truisi e con grande emozione ha salutato due altre figure che hanno contribuito in modo fondamentale alla routine scolastica del Comprensivo per molti anni: "Due grandi pilastri del nostro Istituto – ha detto la preside Fabiani – la maestra Silvana Remollino e la mitica collaboratrice Eleonora Brancaleone. Tanti abbracci e lacrime di gioia per momenti unici e indimenticabili: questo è l’Istituto Margherita Hack di Vezzano Ligure, questa è la nostra famiglia".

Cristina Guala