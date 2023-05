Il quotidiano scritto dai ragazzi Uno sguardo diverso sul mondo

Cala il sipario sull’edizione numero 21 di "Cronisti in classe", campionato di giornalismo de La Nazione: la premiazione si è svolta ieri nell’auditorium dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Ancora una volta gli studenti delle scuole medie della provincia si sono dati battaglia a colpi di scoop e approfondimenti, producendo due pagine per squadra – una all’andata e l’altra al ritorno – inserite nella foliazione del quotidiano: tre pezzi, fra spunti e interviste, due immagini, fra foto, illustrazioni digitali, vignette o disegni.

È stata Anna Pucci, giornalista responsabile dell’iniziativa per la redazione spezzina, a rompere il ghiaccio e ringraziare "tutti i ragazzi che si sono misurati con il mestiere di cronista, insieme ai loro professori tutor, bravi a mettere in pratica le necessità di sintesi e chiarezza, come accade ogni giorno per chi fa cronaca su La Nazione". Grande attenzione anche alle aziende sponsor – Conad Nord Ovest, Iren, Adsp Mar Ligure Orientale, Spezia & Carrara Cruise Terminal, Europa Park, Cna La Spezia, Avis La Spezia, Studi Calzetta, Autoligure, Latte Tigullio e Comitato promotore celebrazioni pucciniane – che ancora una volta hanno dato fiducia al concorso e "sono saliti a bordo, dimostrando di credere nell’iniziativa e nel progetto", ha sottolineato Maurizio Musso di Speed La Spezia. Un supporto che si è rinnovato con compagni di viaggio ormai storici.

Federica Montaresi, segretario generale dell’Authority, ha sottolineato il valore dei campionati: "Un percorso di conoscenza che ci riempie di orgoglio, un’iniziativa in cui crediamo fortemente e che avvicina i ragazzi alla nostra realtà e a quelli che potranno essere i lavori di domani per loro". Un riferimento alla sostenibilità ambientale, assai cara a Iren, che con Barbara Petricone ha messo in evidenza il valore della pagina vincitrice e dell’approccio al tema, centrale per l’azienda. "Il rapporto di fiducia con il Qn La Nazione si rinnova e ci porta ancora una volta a realizzare cose insieme" ha sottolineato Angelo Matellini di Cna. "Ci sentiamo parte importante della città e cogliamo al volo le occasioni di collaborare con le scuole – ha spiegato Daniele Ciulli per Cruise Terminal –. Crediamo nel ruolo della stampa e del giornalismo nell’ambito democratico". Sostenibilità in primo piano anche per Conad, che con Davide Venturini ha messo in primo piano l’impegno dell’azienda per la diffusione della cultura a essa legata, e per Europa Park, che tramite Francesco Fiorino ha sottolineato come gli articoli "siano stati fatti dai giovani che rappresentano il nostro futuro". Infine tradizionale foto alla sala, con i giornali che si mescolano ai ragazzi: tradizionale e buon auspicio per la prossima edizione.

Chiara Tenca