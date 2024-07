Il premio “Perioli” a mister D’Angelo

Dopo Bergomi, Lippi, Evani sarà il mister dello Spezia, Luca D’Angelo, a ricevere lunedì 5 agosto alle 21 il Premio Perioli, istituito nel 2021 dal Comune di Arcola da un’idea del vicesindaco Gianluca Tinfena. Il salotto sportivo si svolgerà nella cornice del parco Mimma Rolla di Via Valentini al Ponte di Arcola. Sarà l’occasione per celebrare l’80°anniversario dello scudetto dello Spezia del 1944 di cui l’imprenditore arcolano Coriolano Perioli era presidente. Oltre ad aver dato i natali a Perioli, originario del Termo, Arcola ha avuto per molti anni residente sul proprio territorio un altro dei grandi protagonisti di quell’impresa, quel Mario Tommaseo che marcò il leggendario Valentino Mazzola in occasione della sfida vinta 2-1 contro il grande Torino.

La serata del 5 agosto sarà l’occasione per il Comune di Arcola per premiare le eccellenze sportive del territorio. L’amministrazione con il vicesindaco Tinfena e il consigliere delegato allo sport Coppola al lavoro anche per il premio in ricordo del ciclista Graziano Battistini. Presto verrà ufficializzata la data della manifestazione a settembre con grandi nomi del ciclismo e del giornalismo sportivo.

Di recente la nuova tribuna dello stadio Picco è stata intitolata ai protagonisti dello Scudetto del 1944 e tra loro due arcolani: Coriolano Perioli storico presidente dello Spezia campione d’Italia, ucciso nel campo di Gusen un anno dopo, e quello di Mario Tommaseo, ultimo dei titolari dell’undici che il 16 luglio del 1944 nella fase finale del torneo contro il Grande Torino non fece toccare palla al leggendario Valentino Mazzola.

Cristina Guala