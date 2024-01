Il piano delle opere pubbliche. Pronto l’elenco dei progetti in attesa del voto sul bilancio

Tre milioni e seicentomila euro per lavori pubblici nel territorio di Vezzano. E’ pronto l’elenco delle opere pubbliche delle quali l’amministrazione comunale programma la realizzazione da qui al 2026. L’elenco è un allegato del bilancio di previsione che però non è stato ancora approvato: con una delibera di giunta del 28 dicembre, infatti, l’amministrazione ha preso atto del decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre che consente di far slittare il termine al 15 marzo per l’approvazione del bilancio di previsione (che in realtà dovrebbe essere votato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce). Sarà l’ultimo per l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Massimo Bertoni, che però potrebbe candidarsi per il secondo mandato.

L’intervento più sostanzioso tra quelli previsti è il primo lotto del parcheggio nell’area pubblica della Fontanazza a cui vengono destinati 620 mila euro sul 2024, intervento necessario per colmare la carenza di aree di sosta nel capoluogo. A seguire in termini di entità di spesa i 600 mila euro che serviranno per la mitigazione del rischio idraulico a Fornola, di cui diciamo a parte. Ci sono poi 585 mila euro destinati alla sistemazione e all’adeguamento dell’area esterna della palestra comunale polifunzionale a Sarciara; 565 mila euro per l’efficientamento energetico del plesso scolastico della primaria ‘Salvo d’Acquisto’ a Bottagna, 255 mila euro per il secondo stralcio della sistemazione dell’area verde a Piano di Valeriano. Ancora, 219 mila euro per il primo lotto degli interventi di recupero e risanamento conservativo con riqualificazione e pavimentazione dei percorsi storici di Valeriano nel tratto di via Roma e a Vezzano inferiore in via Montallegro mentre al secondo ltoo sono destinati 235 mila euro. Altri 122 mila euro saranno a bilancio per gli interventi di messa in sicurezza dì un tratto della via Valeriano in località Querciola. Prevista anche la spesa di 55 mila euro per la realizzazione della nuova recinzione al parco comunale della Fontanetta ai Prati, dove particolarmente nelle ore notturne si sono verificati atti vandalici. Considerati prioritari anche la manutenzione delle strade comunali, per le quali verranno impegnati a bilancio 150 mila euro, mentre 50 mila euro saranno spesi per opere di recupero delle aree verdi nell’area Peep a Sarciara. Da non dimenticare 54 mila euro che saranno spesi per le telecamere di videosorveglianza da collocare nelle aree sensibili comunali a tutela della popolazione e anche degli edifici pubblici.

Cristina Guala