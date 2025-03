Il percorso per i consigli di quartiere. Assemblee in vista delle votazioni

Elezioni dei consigli di quartiere a Vezzano, sono già iniziate da ieri, in modalità itinerante, le riunioni sul territorio per arrivare alle candidature e alle votazioni fissate per il 5 aprile. "Come impegno preso nel nostro programma indiciamo queste elezioni – spiega il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni – per portare la voce dei cittadini sulle varie tematiche. Ci auguriamo vista l’importanza una costruttiva e laboriosa partecipazione". E’ l’appello del primo cittadino alla popolazione, che ribadisce l’importanza dello strumento che funge da interlocutore con l’amministrazione comunale.

Alcuni consigli di quartiere non erano stati istituiti in passato per mancanza di candidature, altri si erano sciolti per varie problematiche, eppure sono fondamentali per la vita quotidiana del territorio. Un esempio è Corea dove nessuno si candidò, un altro quello di Valeriano, attivo per anni sotto la guida di Adolfo Pucci, poi si sciolse per mancanza di adesioni. Molto partecipati invece quelli del Termo Molinello, di Sarciara e di Vezzano capoluogo.

Ma il Comune ci riprova e ne sprona alla costituzione, Intanto ha programmato le riunioni informative nei rispettivi centro sociali, alle quali seguiranno le candidature: domani sera alle 21 riunione nel centro sociale del capoluogo, venerdì alle 18 per i residenti di Bottagna, Piano di Valeriano e Lagoscuro in via Provinciale Piana, lunedì 17 alle 18 a Valeriano, a Piano di Vezzano I e II incontro fissato giovedì 20 alle 21 , per Buonviaggio e Carozzo la riunione sarà lunedì 24 alle 21 dove c’era l’ex farmacia. Le elezioni si svolgeranno tutte nel pomeriggio del 5 aprile nei rispettivi centri sociali, a orari scaglionati: per Fornola, Masignano Buonviaggio Carozzo, Molinello, Termo e Stazione, Piano di Vezzano alle 15,30 , per i rimanenti quartieri la chiamata alle urne sarà alle 18.