Il Pci spezzino celebra il congresso

Si celebra oggi con inizio alle ore 10, nella sala dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, a Sarzana in via Landinelli 88, il terzo congresso provinciale spezzino del Partito comunista italiano. Il congresso sarà un importante momento di confronto politico e sociale. Si aprirà con la relazione del segretario provinciale uscente Pierpaolo Venturini, poi, dopo i saluti degli invitati, nel pomeriggio è prevista la discussione riguardo le sfide politiche e sociali del nostro tempo, le prospettive del partito, il documento politico congressuale e l’elezione degli organismi dirigenti e dei delegati al prossimo congresso regionale che si terrà il 2 marzo a Genova in previsione del nazionale previsto a Forlì il 28, 29 e 30 marzo.