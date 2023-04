Il Partito democratico con Guccinelli punta alla riscossa sul 2018

Non è stata una lista semplice quella che il Pd ha presentato a sostegno del candidato di centrosinistra Renzo Guccinelli. Ci sono diversi volti nuovi, la conferma della consigliera uscente Beatrice Casini e i ritorni in scena di Giuseppina Rossi e Franco Musetti. Il percorso di formazione del gruppo e gli obiettivi del Pd, alle recenti politiche risultato seppure di un centinaio di voti il primo partito cittadino, sono stati spiegati dal segretario e candidato consigliere Rosolino Vico Ricci nella presentazione organizzata al point di via Mazzini.

Fanno parte della lista Beatrice Casini funzionario Camera di Commercio, Rosolino Vico Ricci psichiatra, Maurizia Baudone responsabile circolo Pd Bradia, Maria Bianchini studentessa, Massimo Biava gallerista, Simone Boni indipendente-educatore, Alice Bufano funzionario Prefettura, Claudia Campari insegnante, Eugenio Cibei neurologo, Nori Emili dirigente Provincia in pensione, Christian Faenza impiegato, Alessio Giovannelli responabile circolo Pd Marinella, Giuseppe Landini medico, Daniela Moruzzo indipendente-internista, Franco Musetti ex assessore, Giuseppina Rossi direttrice scuola dell’infanzia.

Il candidato sindaco ha approfittato anche per tracciare un quadro di forte disagio nel settore dei servizi sociali cittadini. Il servizio di assistenza agli anziani, disabili e famiglie in difficoltà secondo Renzo Guccinelli sarebbe stato trascurato e ridotto drasticamente sia nel personale che nei servizi erogati alla cittadinanza dimenticando in questo le esigenze di diversi nuclei accentuate dall’emergenza sanitaria.

m.m.