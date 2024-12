Il nodo delle nuove infrastrutture. Vesco e Magliani contro la sindaca

E’ ancora ‘scontro’ ad Arcola tra i consiglieri comunali di maggioranza Enrico Vesco (indipendente) e Paolo Magliani (Rifondazione Comunista) e la sindaca Monica Paganini. Questa volta il dito è puntato sulla partecipazione della Paganini all’incontro organizzato da Confindustria alla presenza di altri sindaci. "Metodo inaccettabile, il sindaco di Arcola non ha informato il suo consiglio comunale", hanno tuonato i due consiglieri. L’incontro è avvenuto per discutere delle ipotesi di future infrastrutture viarie, tema da molto tempo dibattuto e al termine tutti i sindaci hanno sottoscritto un protocollo di intesa. "Sorvolando per ora sul merito della proposta, che sarà oggetto di richieste di chiarimenti in sede istituzionale, su un piano così cruciale per il nostro territorio, che coinvolgerebbe in particolare i comuni di Santo Stefano e Arcola, il sindaco Monica Paganini non ha assolutamente informato il consiglio comunale arcolano, nemmeno in occasione dell’apertura dell’ultima seduta nel momento riservato alle comunicazioni. Chiederemo immediatamente un confronto su quanto accaduto e il caso sarà oggetto di interrogazioni".

Immediata la risposta della sindaca Monica Paganini, di tutt’altro avviso: "Sono stata invitata al convegno di Confindustria-Ance e ho partecipato con il mandato della giunta comunale, alla presenza dell’autorità portuale, della provincia, della regione e di altri comuni. E’ stato presentato uno studio sui vantaggi economici e sociali che le imprese e le comunità potrebbero acquisire da nuovi tracciati infrastrutturali: per il nostro territorio la materia è di fondamentale importanza e le ipotesi prese in considerazione per Arcola sono proprio quelle del nostro programma di mandato. Forse i consiglieri hanno dimenticato di averlo sottoscritto". Paganini precisa che nel suo intervento ha evidenziato un ulteriore punto del programma: la necessità di potenziare la ferrovia, per farla diventare una sorta di metropolitana leggera di collegamento tra i comuni della val di Magra, Genova e la Lunigiana. "Lo studio è nella sua fase iniziale – conclude la sindaca di Arcola – e noi lo seguiremo da vicino in ogni suo passaggio. Seguendo un corretto percorso istituzionale, che ho l’impressione i due consiglieri fingano di non sapere, ho convocato un’apposita seduta della commissione territorio nel corso della quale verranno illustrati i passaggi dello studio commissionato da Ance a sue spese a Confindustria Advisory e Università La Sapienza di Roma". A questi approfondimenti istituzionali, ha preannunciato la sindaca di Arcola, faranno seguito incontri con i cittadini.