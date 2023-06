Il fascino dei cartoons Tecnica e contenuti Applausi agli studenti del corso di animazione

La tecnica del così detto cartone animato per costruire veri e propri film, notevoli sia per effetti che per contenuti, sta conoscendo una nuova primavera (si pensi non solo agli anime giapponesi) e in questo contesto è di particolare importanza il progetto promosso dall’istituto superiore Parentucelli Arzelà per arricchire l’offerta formativa: un corso di animazione, appunto, che ha avuto come referente la docente Sandra Cargiolli e come insegnante Alessio Menghi. Il coronamento dell’anno di lavoro che gli studenti hanno dedicato all’apprendimento delle tecniche di base sono stati due cortometraggi, realizzati con la collaborazione dell’Asd Spezia calcio femminile e del Cinema Moderno di Sarzana. ‘L’aquila oltre la tempeste’ e ‘Io ritorno al cinema’ sono stati dunque presentati martedì scorso in prima visione al Moderno: "Due storie che hanno emozionato il pubblico – sottolinea la nota del Parentucelli Arzelà – composto da studenti, genitori e sportivi, colpiti dai messaggi e dalla qualità espressiva delle opere".

Il primo cortometraggio narra di una ragazza appassionata di calcio fin da bambina che si allena affrontando gli ostacoli al ogno di diventare una calciatrice professionista. La sua storia è simboleggiata da un’aquila che sfrutta le correnti della tempesta, metafora dei momenti di difficoltà della vita, per volare ancora più in alto. Il secondo cortometraggio racconta di due amici che vanno al cinema. Entrambi si ritrovano catapultati all’interno di famose scene di film celebri, divertendosi talmente tanto che alla fine, entrambi euforici, non riuscendo a contenere la gioia, vanno subito a comprare un nuovo biglietto. Morale: l’amicizia, la condivisione di esperienze preziose e il ritorno al cinema.

Al corso di animazione hanno partecipato gli studenti Silvano Antonelli, Filippo Bedini, Carlo Biava, Gaia Grenon, Chiara Lerici, Michele Isoppo, Sophie Lee, Simone Masini, Simone Micheli, Giulia Netti, Edoardo Terenzi, Flora Tanasi, Luca Repetto. L’Asd Spezia calcio femminile era presente all’evento con il dirigente Marco Zanotti, prossimo direttore generale, insieme all’allenatore della primavera Jacopo Erbetta e alla dirigente Gioia Pagano, oltre alle atlete Nisrine Maharouf, Sofia Viscuso e Iris Savi, studentesse del Parentucelli Arzelà. Lo Spezia ha fatto dono di una maglia alla docente Sandra Cargiolli. Lo storico cinema sarzanese era rappresentato dal responsabile Mimmo Modaffari che ha promesso la proiezione del corto prima della normale programmazione.

Nella foto: la prof Sandra Cargiolli riceve in dono la maglia dello Spezia calcio femminile