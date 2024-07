Il duo dei record Benji & Fede. Il ritorno con “Musica animale”

Dopo un inizio col botto, grazie alle esibizioni infuocate di Piero Pelù e dei The Kolors, il rocker d’Italia e la band fabbrica hit, al Brugnato 5Terre Outlet Village si preannuncia una nuova…tempesta musicale: sabato 27 luglio, sul palco allestito nella piazzetta del centro, salirà il duo dei record Benji & Fede. Un terzo appuntamento con le Summer Nights, per la rassegna estiva dell’outlet della Val di Vara fatta di musica e parole, che sulla scia della recente reunion fra i due, promette di fare di nuovo il tutto esaurito. Dalle 21, Benjamin Mascolo e Federico Rossi saranno intervistati da Laura Basile, voce del media partner della rassegna Radio Number One, che trasmetterà l’evento live domenica 4 agosto alle 20. Dopo un addio, che si è poi trasformato in un arrivederci per la gioia dei fan e un periodo lungo quattro anni, i due sono tornati insieme annunciando un concerto a Milano nel mese di novembre e hanno inciso il nuovo singolo "Musica animale", pronto per la corsa al tormentone estivo, che presenteranno all’Outlet Village. Oltre al brano del sodalizio ritrovato, si esibiranno interpretando le hit più amate dal pubblico. Duo da record, Benji & Fede hanno collezionato 17 dischi di platino e 9 d’oro, dato alle stampe due libri, presentati con un pubblico da tutto esaurito, hanno all’attivo 150mila biglietti venduti per i loro live, un miliardo di streaming complessivi e inciso cinque album. Questi i numeri di un successo, ottenuti in soli cinque anni di carriera insieme.

"Ci auguriamo che questo brano possa diventare la colonna sonora di un’estate indimenticabile, oltre che del nostro ritorno insieme" hanno rilanciato in occasione dell’uscita di "Musica animale": pop al 100%, nel solco delle sonorità che li hanno resi amati da fan di ogni età. Sabato 27 luglio, inoltre, dalle 18 alle 24, orario in cui è stata posticipata al chiusura dei negozi, all’outlet sarà possibile usufruire degli Extra Sales, l’eccezionale promozione che permetterà a tutti i possessori di Vip Card di fare shopping con un’ulteriore riduzione del 30% sull’ultimo prezzo, su una selezione di articoli fra gli aderenti all’iniziativa. Le Summer Nights non finiscono qui: la rassegna continuerà il 3 agosto con l’appuntamento con i Coma Cose, altri protagonisti della scena italiana capaci di catturare con il loro cantautorato indie.

Chiara Tenca