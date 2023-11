Il distretto turistico resta al palo. Il Pd contro la sindaca Ponzanelli: "Tradito l’impegno di attivarlo"

Perchè il distretto turistico della Val di Magra non è mai stati attivato? Così il neosegretario del Partito democratico Marco Lorenzo Baruzzo e la capogruppo Beatrice Casini, ripercorrendo la storia dalla nascita del distretto a oggi, non esitando a definire la linea di Cristina Ponzanelli "un’occasione persa" che altro non fa se non "trascurare le potenzialità del nostro territorio". Il distretto della Val di Magra e unione dei comuni della Val di Vara, di cui il Comune capofila è proprio Sarzana, è stato istituito alla fine del 2017 grazie a un decreto dell’allora Ministro Franceschini per programmare all’interno dell’area un’offerta turistica eterogenea e articolata, in grado di valorizzare sia il turismo sostenibile che quello emozionale.

"Attivare questo distretto – ha spiegato Baruzzo – oltre a rinnovare il modello di offerta turistica nei centri a sviluppo turistico maturo, puntando su nuovi segmenti o sulla destagionalizzazione dei flussi rappresenterebbe anche anche un’occasione per definire meglio gli indirizzi e migliorare la qualità dell’offerta, restituendo competitività all’intera area e incrementando la complessiva domanda turistica. Il tutto con ricadute positive per imprese, ricettività e occupazione". E ha proseguito: "C’è voluto più di un anno dal suo insediamento perché il sindaco, nel novembre 2019, convocasse i colleghi della Val di Magra impegnandosi a strutturare e rendere funzionante il distretto. Ma sono passati altri 4 anni senza che nulla accadesse".

"Con il distretto turistico si potrebbe valorizzare in forma integrata il patrimonio culturale, monumentale ed ambientale dei centri interessati e coordinare le forme di promozione del territorio – ha incalzato Beatrice Casini -.Si potrebbe, ma non si fa perché in questi sei anni il Comune di Sarzana ha fatto di tutto per non farlo funzionare". Gli esponenti dem ricordano come in questi anni in diverse occasioni i sindaci dei comuni della Vallata abbiamo chiesto più volte le ragioni dell’immobilismo portato avanti da Sarzana e persino sollecitato il primo cittadino a dare seguito alle sue promesse. "L’unica occasione in cui il sindaco Ponzanelli si è accorto dell’esistenza del distretto turistico – hanno concluso Baruzzo e Casini – è stata quando, nel marzo di quest’anno, ha preannunciato la firma di un protocollo d’intesa fra il distretto turistico Val di Magra, il distretto turistico delle Valli dell’Apua e il Comune della Spezia. Protocollo che però è stato sottoscritto singolarmente dai vari comuni nel mese di luglio sempre a causa dell’inerzia del sindaco Ponzanelli".

Elena Sacchelli