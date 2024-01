Il dibattito politico sulla cultura: "E’ imbarazzante paragonare il teatro di oggi e quello di ieri"

Agli attacchi che i dem Marco Baruzzo (segretario del Pd cittadino) e Francesca Castagna (referente del partito per la sezione del centro storico) hanno indirizzato al bilancio da record stilato dall’assessore alla cultura e al marketing territoriale Giorgio Borrini sull’anno appena trascorso, risponde Clelia Devoto, capogruppo consiliare di Cristina Ponzanelli sindaco.

"Compito del pubblico è quello di creare le condizioni perché il privato possa operare e investire nel territorio, e questo finalmente a Sarzana sta avvenendo – ha replicato la capogruppo –. Ciò è evidente in ambito culturale, dove finalmente il tessuto associativo sarzanese vive e il paragone tra le condizioni del teatro Impavidi di oggi e di cinque anni fa appare imbarazzante". E, proprio in merito al successo inequivocabile delle presenze registrate dal teatro sarzanese – merito che a detta di Francesca Castagna sarebbe attribuibile solo all’associazione gli Scarti che lo ha in gestione – aggiunge: "Prima il teatro degli Impavidi si affidava a un soggetto scelto direttamente e senza gara. Oggi invece non solo il Comune ha realizzato una procedura aperta e trasparente, ma ha anche deciso di investire 45 mila euro all’anno, stimolandone lo sviluppo e l’apertura all’esterno".

Se la consigliera Devoto sceglie di non replicare alle critiche che Francesca Castagna ha rivolto alle mostre da lei definite "banali e seriali" che lo scorso anno hanno avuto luogo alla Fortezza Firmafede – quelle dedicate a Salvador Dalì e Pablo Picasso, in effetti format già presentati in altre città –, decide di rivendicare il merito dell’amministrazione Ponzanelli sugli ultimi sviluppi del Pinqua, il programma innovativo per la qualità dell’abitare di iniziativa pubblica, finanziato con 15 milioni di euro sul Pnrr e destinato a consentire l’urbanizzazione e la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a Marinella. Il progetto, evidenzia Devoto, "è stato pensato, voluto e ottenuto dal sindaco Cristina Ponzanelli contro ogni loro tentativo di fermarlo e che il Pd ha cercato di impedire scrivendo addirittura nero su bianco al Ministero", ma i cui lavori sono stati recentemente aggiudicati. "Sarzana ha voluto cambiare e sta cambiando – ha concluso la consigliera Devoto – ed è ora che il Pd se ne faccia una ragione". Elena Sacchelli