Il Colombo Genova si aggiudica il primo posto. Terza piazza ai padroni di casa del Valdimagra

Consona cornice di pubblico al Palaconti di Santo Stefano di Magra, in occasione del tanto atteso "Sa’ Steu Spring Cup" (traduzione mista anglo-stefanese: coppa primavera Santo Stefano); torneo di volley riservato alla categoria Under 15 maschile che ha visto la partecipazione di sei prestigiose società provenienti da diverse parti d’Italia. Il Valdimagra Volley Group, società organizzatrice dell’evento, ha saputo accogliere atleti e tifosi con grande organizzazione garantendo lo svolgimento senza pecche della manifestazione. Dopo una serrata prima fase a gironi, seguita da emozionanti semifinali e finali, è emerso il podio finale della competzione. Sul gradino più alto il Colombo Genova che con molta determinazione ha conquistato il primo posto. In seconda posizione l’Itas Trentino Volley, club attualmente campione d’ Europa a livello adulto, mentre la terza piazza è stato conquistata dal medesimo Valdimagra Volley.

Oltre alla consacrazione delle squadre, il "Sa’ Steu" ha visto la premiazione di alcuni talentuosi giocatori, riconosciuti per le loro doti individuali. Fra loro Samuel Ajmar del Colombo, insignito del premio come miglior opposto, Alessandro Barba del Torretta Livorno eletto miglior palleggiatore, un paio di ragazzi del Trentino e Lorenzo Affanni del Valdimagra Volley stesso riconosciuto come il libero più brillante. L’evento è stato reso possibile grazie pure al sostegno degli sponsor Pediatrica Specialist e Baldassini Pasticceri.