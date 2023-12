"Il centrosinistra dà consigli ma è maestro delle incompiute"

La polemica del consigliere regionale Davide Natale sulla "passerella" all’aeroporto di San Lazzaro e soprattutto sui ritardi dell’avvio del servizio di elisoccorso ha trovato la pronta risposta della senatrice Stefania Pucciarelli che ha ricordato le incompiute del centrosinistra. "Il Partito Democratico - ha scritto la senatrice della Lega - è sempre pronto a trovare soluzioni e dare consigli quando si trova all’opposizione, ma sono maestri di opere incompiute quando amministrano: esempio in merito è quello dell’Agusta Westland A109 Power Grand, l’elicottero donato dall’associazione Carige a Regione Liguria nel 2008, all’epoca della giunta di centrosinistra, ma che è rientrato in servizio effettivamente solo nel 2017, quando la giunta regionale di centrodestra ha posto rimedio ad una vergogna che andava avanti da anni in cui l’elicottero era rimasto fermo in un deposito di Reggio Emilia".