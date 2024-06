Il Brugnato conquista una bella vittoria ma tutto si deciderà nell’ultimo turno

Brugnato

4

Savona

3

BRUGNATO: Bleve, Ferrari M., Terribile, Pellistri, Del Vigo, Quaranta, Baccelli (88’ Dal Prà), Cidale, Di Martino (78’ Beverinotti M.), Gavini (78’ Mozzachiodi), Lufrano (77’ Polani). All. Lunghi.

SAVONA: Bova, Fancellu, Apicella, Cherkez, Matarozzo, Pondaco (54’ Doci), Romano, Rizzo, Rapetti (68’ Palumbo), Panucci (69’ Ndiaye), Calcagno (66’ Beani). All. Biffi.

Arbitro: Di Maria di Chiavari.

Marcatori: 13’ Di Martino, 41’ Pondaco, 51’ Cidale, 82’ Ndiaye, 87’ Gavini, 94’ Cherkez, 97’ Beverinotti M.

BEVERINO - Importantissima vittoria per 4-3 al ‘Colombo’ di Beverino del Brugnato sul Savona nella 4ª giornata play-off di prima categoria. Partita risoltasi nei minuti di recupero piena di colpi di scena e di gol che ha divertito il pubblico. L’altra sfida tra Argentina e Superba si chiude sullo 0-0 con il Panchina Chiavari che riposava. A una giornata dalla conclusione guida sempre l’Argentina con 7 punti seguita dal Brugnato a 6, Superba 5, Chiavari 4 e Savona zero. Si deciderà tutto nell’ultimo turno con gli incontri Superba-Brugnato e Savona- Chiavari con la capolista Argentina a riposo. Dopo una fase di studio i brugnatesi al 13’ passano in vantaggio con Di Martino su assist di Gavini. Al 41’ pareggia Pondaco. Al 51’ padroni di casa di nuovo in vantaggio con Cidale. All’82’ Ndiaye sigla il 2-2 in tap-in. All’87’ Brugnato sul 3-2 con Gavini servito da Baccelli. Al 94’ il 3-3 di Cherkez su punizione. Al 97’ il 4-3 locale del neoentrato Beverinotti servito dall’altro subentrato Dal Prà.

Paolo Gaeta