I votanti Pesa il numero dei residenti all’estero Tra Carro e Maissana iscritti all’Aire oltre 300 elettori Il dato di Porto Venere

Giornata tranquilla a Porto Venere, dove alle 23 di ieri si era recato alle urne, nelle quattro sezioni, il 46,16 per cento dei 3.238 aventi diritto. Nel 2018 si votò solo la domenica 10 giugno e l’affluenza definitiva fu del 62,28 per cento con 2.100 votanti su 3.372avnti diritto. In lizza quattro candidati sindaci: Francesca Sturlese, Paolo Negro, Francesca Sacconi e Marco Vignudelli. Solo due dei candidati sindaci, Negro e Sacconi, risiedono nel Comune e ieri hanno potuto votare.

Anche a Carro si era votato domenica 10 giugno 2018 con una affluenza definitiva del 53,26 avendo votato 351 elettori su 659aventi diritto. Ieri sera alle 23 l’affluenza nelle due sezioni era al 32,19; gli aventi diritto al voto sono 640 di cui 220 iscritti all’Aire, ossia residenti all’estero. In lizza Ezio Firenze, Loriano Isolabella e Daniele Biagioni.

A Maissana gli aventi diritto al voto sono 616 di cui 114 iscritti all’Aire, ossia residenti all’estero. Ieri sera aveva votato nell’unica sezione il 49,19 per cento. Alle comunali del 26 maggio 2019 l’affluenza definitiva fu del 66,56 per cento al primo turno (408 su 613 aventi diritto) e del 69,82 al secondo (428 votanti): servì infatti il ballottaggio dopo che la sfida tra Egidio Banti e Alberto Figaro si era chiusa con 193 voti a testa; poi Figaro prevalse per 12 voti. In lizza a questa tornata Paolo Cogorno, Egidio Banti e Giovanna Biggi.

A.Pu.