I sessant’anni di servizio dell’Avis Distintivi e attestati ai donatori

Sessant’anni di Avis. La sezione di Arcola festeggia l’anniversario con un ricco programma di eventi da venerdi a domenica giugno nell’area verde della mondoteca al Ponte, con il patrocinio del Comune. Primo appuntamento venerdi 2 giugno alle 21 con il concerto gratuito della band Napulitan song, band autoctona nata all’interno dell’associazione Mare Suoni per promuovere la cultura musicale. Il concerto verterà su rivisitazione in chiave acustica di classici partenopei dal ‘600 ai giorni nostri in una cavalcata di ritmi e sonorità tipiche della canzone napoletana.

Sabato 3 giugno alle ore 20.30 concerto In…canto, esibizioni delle voci nuove della scuola di canto di Tiziana Gasparetti. Nel corso di entrambe le serate verranno consegnati i distintivi dal rame fino all’oro e gli attestati a tutti i donatori. Riceveranno in distintivo in oro: Nunzio Allocca, Alberto Gottardo, Stefano Peroni e Selene Toracca. Oro con rubino: Carlo Chiavacci e Enrico Moracchioli. Oro con smeraldo Celestino Gordesco.

Le celebrazioni si chiuderanno domenica : alle ore 8 ricevimento di tutte le consorelle nella sede di via Valentini ad Arcola, colazione tutti insieme. Alle 9.15 partenza sfilata con accompagnamento della banda musicale di Vezzano Ligure, tutti gonfaloni e deposizione corona al monumento ai caduti in piazza della Resistenza. Alle 10 saluti di tutte le autorità presenti. Alle 11 messa di chiusura nella chiesa di San Rocco in viale della Repubblica. Per l’occasione verrà presentata la ristampa del volume ’Arcola, la nostra storia dal 1962 ad oggi’: la storia dell’associazione vissuta attraverso gli anonimi che l’hanno resa grande.