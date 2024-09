I risultati dei recuperi. Le sfide del weekend

Terza ed ultima giornata del primo turno di Coppa Italia di promozione. Nel girone G dopo i recuperi di mercoledì sera chiusisi con Intercomunale Beverino-Magra Azzurri 3-3 e Levanto-Follo 1-2. Si è determinata una classifica molto equilibrata che vede in testa l’Intercomunale Beverino con 4 punti seguito dal Follo a 3, Magra Azzurri a 2 e Levanto 1. Le sfide odierne decisive sono: Follo-Magra Azzurri (Follo ore 18 arbitro Sanguineti, assistenti Spinetta e Orsini tutti della Spezia) e Levanto-Intercomunale Beverino (Raso Scaramuccia Levanto 18 arbitro Bresciani, assistenti Bonino e Filangieri tutti di Chiavari).

Nel girone H, invece, il primato se lo giocheranno la Tarros Sarzanese ed il Canaletto Sepor. La classifica, infatti, vede in testa appunto Tarros Sarzanese e Canaletto Sepor con 4 punti seguite da Forza e Coraggio e Don Bosco a quota 1. Si chiuderà con il derby cittadino Don Bosco-Canaletto Sepor (Cimma Pagliari 18 arbitro Ugolini, assistenti Lenzi e Pampaloni tutti della Spezia) e con Tarros Sarzanese-Forza e Coraggio (Luperi Sarzana 18 arbitro Marchetti di Chiavari, assistenti Maggi e Barbieri della Spezia).

Per la Coppa Liguria di prima categoria si disputa la seconda giornata con il seguente programma. Girone R Segesta-Brugnato (Andersen Sestri Levante 17 Chiapolino di Chiavari), riposa Casarza Ligure. Girone S Bolanese-Riccò Le Rondini (rinviata a giovedì 19 settembre Bertolotti Bolano 20), riposa Cadimare. Girone T dopo il recupero della prima giornata disputatosi la sera dell’11 settembre con il seguente risultato: Romito Magra-Marolacquasanta 3-0 (con reti una doppietta di Lopez Cordova e singola marcatura di Frixia). Tale risultato ha determinato la sfida odierna Marolacquasanta-Riomaior (Tanca 18), riposa Romito Magra. Nel girone U non si disputa la seconda giornata ma un recupero della prima: domenica scorsa Colli-Santerenzina era stata rinviata per allerta meteo arancione, si giocherà a Castelnuovo Magra alle 10.30, riposa Amegliese Iron Fox.

P.G