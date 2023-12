I mutui sono troppi?: "Numeri letti male"

"Nostante i finanziamenti statali e regionali, avete contratto 71 nuovi mutui per un totale di 11 milioni di euro. In una sola legislatura avete acceso più mutui che nei 45 anni precedenti". Lo ha detto la consigliera Beatrice Casini (Pd) scaldando gli animi della maggioranza. "L’ha sparata grossa – ha risposto il sindaco –. E spararle grosse, a guardare il risultato elettorale, non credo vi abbia giovato". Secondo Carlo Rampi Casini "si è fatta dare l’elenco dei mutui e non ha considerato che c’erano anche quelli contratti in passato che abbiamo rinegoziato. Il terreno dei numeri è scivoloso". La capogruppo dem ha chiarito: "Questa giunta sta facendo massiccio ricorso ai mutui per finanziare opere pubbliche e rischia di indebitare sempre di più l’ente. Tendenza accentuata negli ultimi 5 anni con l’accensione di 6 milioni di euro di mutui (più i 5 milioni della rinegoziazione) a fronte dei 2 milioni del periodo 2013-2018".