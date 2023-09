Hockey Sarzana presenta le squadre

L’applauso della città all’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Come ormai tradizione degli ultimi anni alla vigilia della stagione agonistica il club rossonero presenta il suo "esercito" partendo dai piccoli della scuola hockey, l’accademia di pattinaggio artistico, arrivando alla prima squadra che partecipa al massimo campionato di serie A1. Questa sera, domenica, con inizio alle 21 l’appuntamento è in piazza De Andrè e tutti gli atleti sfileranno sul palco della musica presentati dal presidente Maurizio Corona. Oltre ai giocatori e allenatori verrà presentato lo staff che contribuisce all’organizzazione del’intensa stagione di gare anche a livello europeo. Alla serata porterà il saluto dell’amministrazione comunale anche la sindaca Cristina Ponzanelli. La stagione ufficiale per la formazione di serie A1 allenata dal confermato tecnico Paolo De Rinaldis inizia a ottobre e la formazione rossonera sarà una delle osservate speciali che punterà a disputare un campionato al fianco delle migliori.