Grifone verso Sansepolcro. Bonuccelli pensa a novità

Per il Grosseto si avvicina il momento della verità rappresentato dal mese di gennaio. Quattro gare delicate sono in programma: trasferta a Sansepolcro contro l’undici del Vivi Altotevere, derby casalingo con il Livorno, trasferta in casa del Seravezza Pozzi e allo "Zecchini" il match contro il Tau Altopascio. Tutte gare di alta classifica ad eccezione di quella di domenica la quale, tuttavia, rappresenta un esame importante per i biancorossi di mister Bonuccelli perché arriva dopo una lunga pausa e con squadre che hanno cambiato pelle. Ieri pomeriggio partitella al "Palazzoli" con indicazioni importanti. Ad esempio i tre difensori potrebbero essere Prati, Davì, Bruni (Russo), i quattro a centrocampo Grasso e Aprili sugli esterni con Cretella e Sabelli nel mezzo, davanti Rinaldini (Riccobono) e Romairone alle spalle di Marzierli. Intanto il Dipartimento Interregionale ha reso noto le modifiche al calendario per lo svolgimento della 74ª edizione della Viareggio Cup con la ricollocazione del torneo al quale parteciperà la Rappresentativa Serie D nel tradizionale periodo di Carnevale. Lo stop previsto il 17 marzo 2024 viene anticipato all’11 febbraio 2024; le giornate dalla 23ª alla 27ª slitteranno dunque di una settimana collocandosi rispettivamente al 18 e 25 febbraio e al 3, 10 e 17 marzo; a partire dal 24 marzo il calendario rimarrà invariato rispetto a quello già pubblicato a inizio stagione.