Gli Arconauti nel parco Laboratori per bambini

Sabato dalle 9.30 alle 12.30, nel Parco del Pozzo davanti alla Mondoteca di Arcola, gli Arconauti inizieranno un viaggio alla scoperta dei parchi del territorio. Il progetto Arco – acronimo di accoglienza, rete, comunità, ora – punta a creare spazi di condivisione e scoperta per creare i una comunità unita e partecipe dall’alta Val di Vara alla Valle del Magra. Il sabato degli Arconauti, una delle proposte del progetto, vede la presenza di esperti nel settore dell’educazione e dell’ambiente con attività rivolte a famiglie e bambini e allargati a tutta la comunità, ogni volta in luoghi diversi. Sabato, appuntamento ad Arcola, grazie al supporto del Comune. Le proposte per questa prima tappa: “Il giardino delle meraviglie”, laboratorio artistico-espressivo a cura di cooperative Coopselios e Lindbergh; “Ci vuole un fiore” laboratorio di manipolazione a cura delle cooperative Cocea e Gulliver; “L’oca sostenibile”, grande gioco dell’oca a cura di cooperativa Hydra; “Passeggiata nell’orto”, lettura creativa a cura di Artemisia.