Giornata sull’autismo Incontro in Sala Civitico

Martedì ricorrerà la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico e per l’occasione l’assessorato alla Cultura del Comune di Vezzano organizza alle 14.30 nella sala "Civitico" in via Verdi nel capoluogo la presentazione del libro "Questo bambino speciale" di Francesca Moroni, a cura di Beppe Mecconi, direttore artistico e editoriale di Topffer , e Egildo Simeone, autore delle illustrazioni. Saranno presenti all’evento gli studenti dell’istituto comprensivo di Vezzano Ligure Isa 11. Il libro destinato ai bambini di circa 6 anni racconta la storia di due bambini che si incontrano durante le vacanzze estive in un piccolo delizioso paesino sul mare del Ponente ligure. Non riescono a parlare tra loro ma non hanno nessun problema a comprendersi. Insieme si divertono moltissimo e diventeranno grandi amici, amici speciali