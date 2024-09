Giochi e tradizioni con il torneo di noci

A Monterosso l’estate non finisce: nel borgo, il consorzio turistico Cinque Terre continua con la programmazione degli eventi della prima settimana del mese di settembre. Oggi pomeriggio e questa sera, avrebbe dovuto tornare nel borgo un grande classico: il torneo di noci. Un gioco storico, che causa maltempo è rinviato all’11 e 12 settembre; si svolgerà seguendo le regole della tradizione, con la fornitura dei materiali a cura degli organizzatori e la competizione riservata ai bambini sarà seguita da quella degli adulti, con sfide a...colpi di gusci.

Da domani a domenica 8 andrà in scena il Fegina Festival: tre giorni di festa con banchi gastronomici, laboratori per bambini, musica e mercatini artigianali. A concludere la kermesse, lo spettacolo pirotecnico dell’8 settembre in occasione della celebrazione della Natività di Maria, presso la chiesetta di Santa Maria Nascente sul lungomare. Spazio alla bellezza domani e sabato, con la mostra degli artisti monterossini in programma dalle 16 nella canonica di San Giovanni Battista, con opere all’insegna della creatività e della meraviglia del territorio, realizzate nel solco della tradizione artistica del paese. Ulteriori informazioni nei canali della Pro Loco Monterosso.

In foto, Maurizio Tarter uno dei volontari della Pro Loco