"Genitori al lavoro: "La genitorialità non è una scienza esatta"". Domani alle 16.30 al Comune di Sarzana si terrà un incontro sulla genitorialità. Si discuterà su come affrontare il ruolo di genitori in una fase sociale complessa. Obiettivo: costruire ambienti di cura sani e relazioni positive con i figli.