FurgoMytho nel ricordo del piccolo Giulio

Arriva il FurgoMytho. La raccolta di fondi e la grande risposta di sensibilità ha consentito di portare a termine il progetto di acquisto e allestimento del furgone che diventerà una stazione radio in ricordo del piccolo Giulio. L’idea è venuta alle anime di Radio Rogna, la radio internet di via dei Giardini a Sarzana, con la quale il bambino scomparso poco più di un anno fa collaborava raccontando nei podcast la sua immensa passione e competenza sui miti greci. Simone Ricciardi e Walter Ubaldi dunque, insieme ai genitori e famigliari del bimbo, hanno deciso di continuare a diffondere la sua passione per le storie, gli incontri e le risate attraverso un furgone attrezzato a stazione radiofonica. Domani, domenica, il FurgoMytho raggiungerà alle 15 l’area verde del centro sociale di Castelnuovo Magra accompagnato dagli amici di "Onderod Allestimenti Personalizzati" di Paestum che dopo averci lavorato per un paio di mesi lo consegneranno. Sarà l’occasione per "salutarlo" e vederlo per la prima volta da vicino in attesa dell’avvio dei progetti itineranti che partiranno il 20 marzo con il primo di una serie di incontri dedicati al mito con una classe del liceo scientifico "G. Marconi" di Carrara. L’acquisto di Furgomytho, il furgone con la radio dentro, è stato finanziato grazie alla partecipazione alla campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso e con il ricavato delle iniziative di promozione e sostegno organizzate dall’associazione Amici del Giacò e da Radio Rogna oltre che da parenti e amici di Giulio. L’allestimento interno del mezzo invece è stato realizzato anche grazie al contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2023. Ad oggi sono stati raccolti ben 53 mila euro. m.m.