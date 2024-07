Fugge all’Alt e scatta l’inseguimento

Un inseguimento lungo un chilometro circa, che dalla Pineta della Bufalina (riserva naturale all’interno del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli a cavallo delle Province di Pisa e Lucca, nello specifico nel territorio di Vecchiano) è finito di fronte alla chiesa di San Giuseppe a Torre del Lago. È accaduto l’altra mattina, quando una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’Alt ad uno scooterista che era stato notato dai militari mentre stava uscendo dalla Macchia Lucchese, nel punto in cui si registra un’intensa attività di spaccio. L’uomo, poi risultato essere un 49enne originario di Sarzana, però ha tirato dritto, senza fermarsi per il controllo. Ed è a quel punto che i militari hanno capito che aveva qualcosa da nascondere. Nello specifico – come è stato successivamente appurato – un grammo di cocaina, e il fatto che si trovava alla guida del motorino senza la patente. Le forze dell’ordine lo hanno scoperto solo al termine del breve inseguimento andato in scena lungo la statale Aurelia, fino alla chiesa, dove lo scooterista ha compreso di non avere più una via di fuga. In rinforzo ai militari di Vecchiano è infatti intervenuta anche la radiomobile, così – ormai accerchiato – il 49enne si è fermato. E dal controllo, oltre l’assenza della patente di guida o del patentino per lo scooter, è emerso anche il piccolo quantitativo di droga, acquistato presumibilmente proprio nel parco della Bufalina.