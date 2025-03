Fu presentato più di un anno fa : "Piano delle antenne dimenticato"

"A che punto è l’iter che porterà all’adozione del piano antenne?". A chiederlo è la consigliera Sabina Ambrogetti, che a un anno dalla sua prima interrogazione sull’argomento, non avendo constatato alcun sviluppo più o meno significativo, è tornata a presentare un’interpellanza sullo stato di approvazione del piano antenne. Risale infatti al 20 febbraio dello scorso anno l’interrogazione attraverso cui la consigliera Ambrogetti interrogava l’amministrazione sullo stato del procedimento di approvazione del piano e, una risposta scritta, le era stata fornita dall’assessore all’ambiente Luca Ponzanelli, lo scorso 4 aprile. "Ormai un anno fa mi era stato detto che l’iter era prossimo alla conclusione – spiega la consigliera Ambrogetti - dal momento che si sarebbero soltanto dovuti portare a termine gli incontri individuali con i presidenti della consulte coinvolte dalla aree interessate nel piano. Conclusa quella fase si sarebbe dovuta fissare la seduta del consiglio comunale per l’approvazione del piano, ipotizzandone la calendarizzazione entro l’estate del 2024".

In effetti la presentazione pubblica di quello che dovrebbe divenire il piano antenne del Comune di Sarzana si era svolta a palazzo Roderio il 13 gennaio dell’anno scorso, ma da allora il piano non è mai approdato in consiglio. "Ad oggi non è avvenuto niente di quanto era stato detto dall’assessore Ponzanelli in sede di risposta scritta- prosegue Sabina Ambrogetti -. Sono forse insorti problemi che hanno ritardato la presentazione del piano? E quando questo arriverà finalmente in consiglio comunale".

Per vederci chiaro abbiamo contattato l’assessore Luca Ponzanelli che ha confermato che la fase di incontri con le consulte interessate a nuove installazioni per impianti di telefonia mobile si è conclusa. "Sono arrivate le ultime integrazioni tecniche da parte del professor Cellai dell’Università di Firenze – precisa - cui il Comune aveva affidato la redazione del piano, quindi siamo in dirittura d’arrivo. Vorrei sottolineare che anche in assenza di un documento approvato abbiamo sempre mantenuto una previsione che fosse comunque coerente con il piano stesso. A breve Sarzana avrà uno strumento definitivo".

Elena Sacchelli