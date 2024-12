Fresonara, cantiere sempre fermo. Ma i cittadini vogliono certezze

Riunione all’aperto contro il rischio di installazione di antenne, le stazioni radiobase per la telefonia mobile. Cresce, infatti, la preoccupazione dei cittadini di Fresonara. Sabato pomeriggio si è svolto un incontro nel parcheggio del Termo al quale hanno partecipato alcuni cittadini di Arcola, in particolare della zona di Fresonara, dove ancora permane lo scavo di inizio lavori commissionato da Iliad per installare un pennone per la ricezione telefonica. Il cantiere è da diversi mesi fermo in attesa che si risolva la controversia aperta tra società e Comune.

Durante l’incontro pubblico molti hanno posto delle domande che saranno portate all’attenzione dell’amministrazione comunale, una su tutti l’incongruenza tra la bocciatura da parte del Tar all’installazione di Iliad, e la permanenza del cantiere. Infatti il terreno è sempre recintato e lo scavo è ancora presente. E poi il ricorso di Wind di cui, precisano, non è stata data informazione in consiglio comunale: "Ho fatto notare insieme all’avvocato Roberta Pompei della Lega – spiega il consigliere Simone Marcobello – che il progresso digitale andrà avanti come da accordi Europa Italia, L’ attuale governo ha solo continuato il progetto fortemente voluto da Pd e 5 stelle nel periodo covid e post come già avevo fatto presente nel consiglio comunale sulla mozione 5g di qualche tempo fa. Forse era meglio da parte del comune agire prima, agire meglio e produrre magari con la collaborazione dei comuni limitrofi un piano antenne che facesse preoccupare meno le persone".

C.G.