Fratelli d’Italia appoggia Ruggia: "Nostri esponenti nella sua lista"

Fratelli d’Italia appoggerà il candidato a sindaco Jacopo Ruggia alle comunali di Vezzano che si svolgeranno a giugno. Alessandro Salvatore, portavoce comunale del partito di Giorgia Meloni, lo ha dichiarato ufficialmente lodando il lavoro condotto in questi cinque anni da Ruggia, capogruppo della Lega, che nella sua lista di centrodestra avrà quindi anche candidati di FdI: "Il nostro partito sarà presente con i propri candidati all’interno della lista ’Il futuro è adesso – Vezzano con Ruggia Sindaco’, siamo pronti a dare il nostro supporto e contributo nell’amministrazione del Comune, convinti che il buon lavoro fatto da Ruggia nei cinque anni di opposizione sarà riconosciuto dagli elettori". Si cominciano a delineare gli scenari, con la conferma della candidatura del sindaco uscente Massimo Bertoni per il centrosinistra, di Emilio Jacopi con ’Vezzano nel cuore’ e del leghista Ruggia che presto farà una presentazione pubblica del suo programma di cui annuncia i cardini: "Vezzano è un territorio splendido, ma terribilmente abbandonato, abbiamo bisogno di tornare attrattivi per le famiglie, così manderanno i loro figli a scuola nel nostro territorio. Per farlo ho un sogno in cui metterò tutte le mie energie per far si che diventi realtà: Vezzano deve diventare una città a misura di famiglia e di bambino".

Il consigliere Ruggia interviene inoltre sul via libera alla rotatoria a Bottagna, plaudendo alla Regione: "Un altro esempio della buona amministrazione del centrodestra". La rotatoria alleggerirà il traffico su Buonviaggio, ma si propone soprattutto di mettere freni all’incidentalità del crocevia: "La Regione è riuscita a risolvere una questione che andava avanti da decenni, uno dei tanti lasciti irrisolti dal centrosinistra. Con questo intervento si risolverà finalmente un annoso problema di sicurezza e si darà risposta concreta alle richieste dei cittadini della zona". Uno dei primi interventi nello spezzino tra quelli concordati tra Regione, Anas e Ministero. La rotonda di Bottagna "andrà idealmente a completare un’altra situazione risolta dal buongoverno di centrodestra, ovvero la strada della Ripa che è stata una delle eterne incompiute dell’amministrazione regionale di centrosinistra: addirittura le reti di contenimento avevano i collaudi scaduti".

Cristina Guala