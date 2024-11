Addio a Francesco Ferro, ristoratore e viticoltore. Creò la Lucerna sul Magra e l’azienda Colombiera

Bocca di Magra (La Spezia), 6 novembre 2024 - Bocca di Magra piange la scomparsa di Francesco Ferro, storico titolare de La Lucerna di Ferro, nonché presidente dell’associazione Colli di Luni.

Originario di Salemi, a Trapani, e trasferitosi poco più che ventenne a Bocca di Magra per arruolarsi nella Guardia di Finanza, è diventato ben presto una figura cruciale dell’imprenditoria locale. Si è spento all’età di 95 anni dopo una vita piena di successi professionali, circondato dall’affetto della sua numerosa famiglia e lasciando un vuoto incolmabile nei tre figli Pieralberto, Giusi e Francesca e nei tanti nipoti.

Era il 1961 quando Francesco, insieme alla moglie Edda e alle cognate Saura e Carla, decise di aprire a Bocca di Magra il ristorante La Lucerna di Ferro: con grande impegno riuscì a costruire una piattaforme sul fiume, per poi trasformarla in una sala estiva del ristorante. Con l’avvio del ristorante era poi sorto quasi spontaneo il bisogno di mettere a disposizione per i clienti un vino che fosse buono, ma anche tipico della zona. Ecco allora che Francesco pensa ad auto produrre il suo vermentino e inizia impiantando il il primo vigneto.

Così agli inizi degli anni ’70 nasce l’azienda agricola La Colombiera, che diede vita alla storia e alla consacrazione del vermentino dei colli di Luni, insieme agli amici e produttori Nino Picedi, Maddalena Benelli e Ottaviano Lambruschi. Francesco Ferro ha avuto il merito di dare vita all’associazione dei Colli di Luni, diventandone presidente, e soprattutto impegnandosi nel corso degli anni per imporre all’attenzione il valore di questo vino e dei suoi vignaioli. Nel corso degli anni l’azienda è poi passata nelle nelle mani del figlio Pieralberto, mentre il ristorante, una volta raggiunta l’età della pensione per Saura e Carla, è stato rilevato nel 2001 dalla figlia Giusi.

“Il più grande punto di forza di nonno Francesco – commenta il nipote Gianmarco Sandri - è sempre stata la lungimiranza. Siamo sicuri che sia riuscito a realizzare il suo progetto più importante, ovvero dare un futuro a tutti i suoi figli e nipoti tenendo unita la famiglia”. Per chiunque avesse piacere a dare l’ultimo saluto a Francesco Ferro, si ricorda che i suoi funerali sono fissati per questa mattina, alle 10, alla chiesa di Sant’Andrea di Bocca di Magra.