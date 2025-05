Fiumaretta, rubati i fiori per abbellire il borgo

Rubate le piante per abbellire il borgo di Fiumaretta. C’è amarezza da parte dei volontari che hanno fatto tantissimo per garantire un panorama ancora più bello ai locali e ai turisti che in questi lunghi fine settimana hanno visitato Fiumaretta. La cooperativa di comunità Terre del Magra assieme alla associazione Vivere Fiumaretta e tanti volontari hanno cercato di rendere ancora più accogliente il borgo di Fiumaretta con gli addobbi floreali omaggiati dall’amministrazione comunale. "Abbiamo iniziato subito dopo il 25 aprile e giorni a seguire – spiegano – abbiamo terminato il nostro lavoro per creare angoli fioriti sempre più belli. Purtroppo abbiamo constatato con molto rammarico che qualche mano, dopo pochi giorni ha strappato una begonia sul Canale Fabbricotti. Questo non è un furto di pochi centesimi che già sarebbe molto grave ma un atto volgare, stupido, di puro teppismo o vandalismo senza senso". Non si sa chi l’abbia commesso: "Se il gesto venisse da un turista – concludono – sarebbe grave poiché dimostrerebbe la i mancanza di rispetto verso un paese che ti ospita se invece fosse per mano di persone residenti nel nostro Borgo sarebbe di una gravità inaudita per la massima insensibilità ed amore per il bene comune che ognuno di noi dovrebbe avere"