Firma per il Salario Minimo, Appuntamento Oggi in Piazza Pertini a Sarzana

Questa mattina appuntamento in piazza Pertini, dalle 9.30 alle 12.30, per dire sì al salario minimo. Arriva anche a Sarzana la possibilità di firmare per sostenere la proposta di legge sul salario minimo sottoscritta da tutte le forze di opposizione affinché nessun lavoratore riceva una retribuzione oraria inferiore ai 9 euro. Si ricorda che chiunque volesse sostenere la proposta di legge e fosse impossibilitato a recarsi oggi in piazza Pertini, sarà possibile firmare anche la prossima settimana, giovedì 5 ottobre, in via Mazzini all’angolo con via Bonaparte, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.