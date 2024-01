Fiorenzo Abruzzo ebbe due mandati

Nel paese di Vezzano tutti auspicano un’impennata nell’affluenza alle urne che nel 2019 si fermò al 68,83 per cento con 4279 votanti, 50 schede bianche, 80 nulle e tre contestate: un centinaio di votanti in meno rispetto a cinque anni prima, dato che nel 2014 che registrò un’affluenza del 69,96 per cento con quattro liste e la vittoria di Fiorenzo Abruzzo per il secondo mandato. Come per ogni elezione amministrativa, anche in vista di quella ormai imminente ci potrebbero essere dei ritorni e degli addii. Nella categoria dei ritorni nelle liste, qualcuno suggerisce il nome di Paolo Saccomani, già vicesindaco di Fiorenzo Abruzzo, e di Paola Baldini, pediatra dei Prati di Vezzano, ex assessore alla cultura sempre con Abruzzo. Un nome torna in auge ad ogni elezione amministrativa ed è quello di Luigi Gianelloni, ex preside, uomo di grande cultura, ‘accarezzato’ da molti, che però ha sempre espresso la volontà di rimanere fuori dalla scena politica, così come Paolo di Martino, avvocato di fama, ex candidato a sindaco nel 2009 nella lista ‘Vezzano nostra’ che da parte sua smentisce comunque ogni possibile ritorno a palazzo civico.