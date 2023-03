Sarzana, apre la fiera delle nocciole: profumi e sapori in città

I veicoli in mostra in piazza Matteotti (foto di repertorio)

Sarzana, 25 marzo 2023 – Arriva la Fiera delle Nocciole. Da oggi fino a lunedì il centro storico e le vie del semicentro tradizionalmente sede del grande mercato che caratterizza la rassegna saranno occupate da almeno 200 bancarelle e stand di ogni genere: dai dolciumi ovviamente croccanti e collane di nocciole simbolo della rassegna, giocattoli, prodotti alimentari con ben 68 operatori, artigianato, abbigliamento e tutto quello che ormai da anni caratterizza l’appuntamento. Senza dimenticare l’esposizione di automobili, motociclette e mezzi agricoli che già da ieri mattina ha preso possesso della centralissima piazza Matteotti per predisporre il grande salone espositivo all’aperto.

Da stamani fino a lunedì sera insomma migliaia di visitatori arriveranno in città e potranno approfittare dell’occasione oltre che per visitare le bancarelle e i negozi anche per seguire la giornata del Fai che apriranno chiese e palazzi storici della città grazie anche alla collaborazione degli studenti dell’istituto superiore "Parentucelli Arzelà" di Sarzana. Tornando alla Fiera delle Nocciole, una delle più antiche della Provincia insieme a San Giuseppe a Spezia e San Felice a Santo Stefano Magra il Comune di Sarzana da settimane ha già assegnato circa 120 spazi seguendo la graduatoria degli operatori che hanno presentato domanda ai quali si aggiungeranno le bancarelle che saranno individuate con la spunta che il Suap effettuerà stamani per completare i 216 posti complessivi sistemati nei viali Vittorio Alfieri, Dante Alighieri, della Pace, piazza Martiri della Libertà nelle vie Falcinello, Gori, Gramsci, Marconi, Bertoloni, Landinelli e nelle piazze San Giorgio, Garibaldi, Cesare Battisti. L’orario di vendita al pubblico della fiera è fissato dalle 8 alle 21.In compagnia delle bancarelle arriveranno inevitbilmente anche i divieti di accesso, anche per i residenti della Zona a traffico limitato, oltre che di sosta nelle zone direttamente interessate al posizionamento della bancarelle.

La Fiera della Nocciole sarà monitorata anche da un attento spiegamento delle forze dell’ordine. Oltre alla polizia municipale infatti saranno impegnati per garantire la massima serenità all’evento anche la polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Saranno presenti anche i volontari della squadra comunale di Protezione Civile per offrire assistenza vista la notevole previsione di visitatori per tutte le tre giornate.

m.m.