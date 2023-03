Fiera delle nocciole, gusto e colore Oltre 200 le bancarelle nelle vie Sulla viabilità tecnici già al lavoro

Bancarelle e cantieri. La tradizionale e storica Fiera delle Nocciole è stata fissata per l’ultimo fine settimana di marzo riportando in città l’allegria delle bancarelle, stand gastronomici e mostra dei veicoli e mezzi agricoli. Ma l’organizzazione dell’evento previso da sabato 25 a lunedì 27 marzo dovrà tener conto degli ostacoli rappresentati dal cantiere di piazza San Giorgio, ancora da riprendere nonostante l’affidamento da parte del Comune alla nuova ditta incaricata di completare le opere rimaste ferme da mesi, e anche di quello in via Falcinello angolo viale Alfieri. Infatti per il periodo precedente la rassegna dovrebbe essere finalmente allestito il cantiere per la realizzazione del ponte sul torrente Calcandola una delle opere infrastrutturali attese dalla città e annunciate da tempo dall’amministrazione comunale. Quindi, in previsione della preparazione dei lavori già inseriti nel piano delle opere e finanziati, almeno 5 bancarelle dovranno essere sistemate altrove. L’ufficio commercio dell’ente cittadino ha già assegnato 119 posti sulla base della graduatoria che tiene conto della domande presentate dagli operatori. A questi si aggiungeranno quelli individuati attraverso le operazioni di spunta che il Suap effettuerà sabato 25 marzo.

I posti complessivi a disposizione saranno dunque 216 e sono stati sistemati nei viali Vittorio Alfieri, Dante Alighieri, della Pace e nelle vie Pietro Gori secondo tratto, Gramsci, Marconi, Bertoloni, Landinelli, Falcinello primo tratto e nelle piazze Garibaldi, Cesare Battisti e Martiri della Libertà. Sono ad oggi 68 i banchi di generi alimentari che venderanno i prodotti tipici della fiera: dalla porchetta, brigidini, frutta secca, funghi, miele oltre alle collane di nocciole che rappresentano il simbolo della fiera e altri generi alimentari che ormai fanno parte dell’appuntamento. In piazza Matteotti da sabato mattina inizieranno a essere esposte automobili, motociclette e mezzi agricoli. Le bancarelle resteranno aperte dalle 8 fino alle 21 e ovviamente il comando della polizia municipale dovrà prevedere le ordinanze di divieto di accesso alle aree interessate anche ai residenti.

Massimo Merluzzi