Festival Paganiniano di Carro. Simon Zhu e Valentina Messa. Serata con musiche di Janáček

Simon Zhu, vincitore Premio Paganini Genova 2023, accompagnato al pianoforte dall’indiscusso talento di Valentina Messa, per la seconda data a Carro per l’edizione 2024 del Festival Paganiniano di Carro. Stasera, alle 21, in piazza della Chiesa, il 27 luglio, gli ospiti potranno ascoltare un recital del ventitreenne che suona dal violino da quando ne aveva sei. Nel 2016, quindicenne, ha vinto il primo premio al 13° Concorso Internazionale Georg Philipp Telemann a Poznan, in Polonia, con la migliore interpretazione di una Fantasia per violino solo di Georg Philipp Telemann, ha ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti. Ha tenuto concerti in Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Polonia, Romania, Svizzera, Liechtenstein, Corea e Cina, esibendosi con rinomate orchestre tra cui l’Academy of St. Martin-in-the-Fields, l’Orchestra Sinfonica di Berlino e i Solisti da Camera di Salisburgo. Attualmente studia all’Hmtm di Monaco con la professoressa Ana Chumachenco, oltre a ricevere la guida di Ning Feng. Negli anni 2020-2023, Simon si e` esibito su un antico violino di Montagnana, generosamente prestato dalla Florian Leonhard Fellowship. Suona ora un importante violino di Zosimo Bergonzi, Cremona, 1760 circa, generoso prestito della Stretton Society. Paganini. Valentina Messa è una pianista italiana di grande talento, versatile e poliedrica, con una solida formazione accademica e una vasta esperienza concertistica con una carriera ricca di successi e collaborazioni prestigiose. Fa parte dell’ensemble Eutopia, dedicato alla musica contemporanea. Ha pubblicato un disco dedicato a Schumann, in cui propone una lettura originale delle sue opere.

Il programma prevede musiche di Janáček, Nell’intervallo del concerto, si potrà assistere al ‘Ritorno di Paganini a Carro’, spettacolo di videomapping finanziato dal progetto ‘Carro, il borgo di Paganini’ nell’ambito dei progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici Pnrr M1C3, con direttore artistico Simone Del Greco. Per la Società dei Concerti – che organizza con il contributo di Regione Liguria, Fondazione Carispezia e Comune di Carro – questo appuntamento, oltre alla possibilità di celebrare il talento dei giovani e omaggiare il genio di Paganini, è anche una dedica alla memoria del suo presidente e socio fondatore Ernesto Di Marino, scomparso nel 2022. Dalle 19.40, inoltre, si potrà degustare un delizioso aperitivo organizzato da Cherry House in piazza della Chiesa. La SdC garantisce, infine, un servizio di bus navetta gratuito, che necessita di prenotazione da effettuare a [email protected] o al numero 347 7804093, con orari 18.30, 18.45, 18.55 e punti fermata raccolta/discesa in città da Coop Il Faro (viale Amendola), Bar Europa (piazza Europa) e Rotonda Park (via della Pianta).

Marco Magi