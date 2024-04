Festa resistente nel quartiere dei partigiani

Per il secondo anno consecutivo ritorna la Festa Resistente. Va in scena oggi e domani organizzata da Arci, Anpi, Cgil, Pd e Uisp. Non a caso al Favaro, il quartiere in cui le vie e le piazze sono state intitolate ai partigiani che hanno lottato per liberare il nostro Paese dall’oppressione nazifascista, senza dimenticare la scuola media dedicata ad Alcide Cervi, padre dei 7 fratelli fucilati nel 1943 dai fascisti. La festa inizierà oggi alle 17.30, nella sede del circolo Arci, con il dibattito sulle donne del nostro territorio, protagoniste nella Resistenza. Interverranno Giorgio Pagano (presidente Comitato Unitario della Resistenza), Marcella D’Imporzano (insegnante), Stefania Novelli (presidente Arci La Spezia), Emiliana Orlandi (Conferenza Democratiche), Francesca Tarantini (Coordinamento Donne Cgil) e Andrea Orlando (deputato Pd). La festa proseguirà domani con una passeggiata in partenza sempre dal Circolo Arci alle 10, in ricordo dei nostri partigiani e proseguirà nel pomeriggio, dalle 15 alle 20, con tornei di calcetto, di biliardino e una tombola Resistente. Alle 13, infine, è previsto il pranzo resistente con penne all’Amatriciana e acqua a 5 euro (è gradita la prenotazione al 334 7153794).