Festa del patrono a Sarzana, messa solenne in Sant’Andrea

Sarzana, 30 novembre 2023 – La celebrazione per la ricorrenza del patrono di Sarzana torna oggi, dopo quattro anni di stop forzato, nell’antica pieve di Sant’Andrea. La chiesa è infatti da ieri riaperta al culto, grazie agli ultimi lavori finanziati dalla Fondazione InCaSa, e quindi stamani alle 10.30 il vescovo Luigi Ernesto Palletti potrà celebrarvi la messa solenne nella ricorrenza di Sant’Andrea.

L’ultima messa nella pieve fu celebrata il 19 settembre 2019, dopodiché la chiesa fu chiusa per un importante intervento di rifacimento dell’intera copertura del tetto: lavori costati circa 200 mila euro e pagati in larga misura dalla Conferenza episcopale al temine dei quali emerse però un problema ulteriore. Dall’angolo sud ovest del soffitto interno, a lato dell’organo, si staccò un pezzo di intonaco. Fu necessario prolungare la chiusura, a tempo indeterminato. Sono serviti anni per trovare le risorse per intervenire, innanzitutto per stabilire se si trattasse di cosa da poco o della spia di problemi maggiori e poi per rimediare. Nell’agosto scorso, grazie ai 60 mila euro erogati dalla Fondazione costituita per volontà del professor Emilio doni, si è messo mano al problema, risolvendolo. Da ieri, dunque, la ’chiesa degli affetti’ dei sarzanesi è di nuovo aperta e non è più necessario celebrare la funzione del patrono in cattedrale, come è stato negli ultimi 4 anni.