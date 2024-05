Festa delle oasi nell’area Lipu. Bimbi detective nella natura

Si è svolta con successo nei giorni la festa delle oasi nello spazio Lipu San Genesio ad Arcola. Nella prima giornata della Festa delle Oasi e delle Riserve 2024, interessante serata al centro visite con l’incontro sul tema “L’Aquila reale: morfologia, biologia, etologia. Lo studio del rapace in Lunigiana“ con la partecipazione di Ubaldo Ricci, coordinatore del Gruppo di studio Aquila reale dell’Appennino settentrionale. la seconda giornata è iniziata al mattino con la visita guidata "Occhi e orecchie aperti per scoprire insieme le specie presenti nell’Oasi Arcola", nel pomeriggio ancora divertimento assicurato con la caccia al tesoro per bambini dai 6 anni che si sono improvvisati detective in Natura, cercando gli indizi di presenza lasciati dagli animali. Per tutti è stata una meravigliosa sorpresa incontrare nell’Oasi per la prima volta la Pettegola che con il suo simpatico chiacchiericcio si è fatta notare. L’oasi può essere visitata tutto l’anno , i periodi migliori visita sono quelli legati allo svernamento e alla migrazione dell’avifauna. è possibile inoltre prenotare visite guidate e effettuare attività didattiche per le scuole (349-0956080).