Festa della Lega a Sarzana e San Lazzaro: Due Giorni di Festa con il Carroccio

Due giorni di festa con la Lega. Da oggi a domani sera all’area verde di San Lazzaro è in programma il ritrovo provinciale del Carroccio con dibattiti, incontri con tanti ospiti e buona cucina. Arriveranno diversi politici nazionali e locali per trattare temi di stretta attualità e con uno sguardo alle elezioni europee che si terranno nel 2024. Oggi, si parte alle 18.30 con la senatrice Erika Stefani capogruppo della commissione giustizia e alle 19.30 si parlerà dell’attività del gruppo Lega in Senato con il senatore e capogruppo Massimiliano Romeo. Alle 21 la cena a base di prodotti tipici spezzini e musica dal vivo. Domani, domenica, il tema sarà "Lega chiama Europa". Alle 18.30 focus sul futuro del’Europa in vista delle elezioni del prossimo anno in compagnia degli europarlamentari Susanna Ceccardi e Marco Campomenosi. Alle 19.30 si parlerà della riforma del fisco con il senatore Massimo Garavaglia presidente della commissione finanze e tesoro del Senato. A seguire la cena e il ballo con orchestra.