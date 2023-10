Festa a Vezzano Ligure per la neo dottoressa Margherita Sassi

Tutto il rione Borgo in festa per la neo dottoressa Margherita Sassi. La giovane, residente in paese, si è infatti laureata in legge all’università di Pisa nei giorni scorsi discutendo la tesi dal titolo "La tutela degli interessi del minore tra azione del pubblico ministero e nomina del curatore speciale", con relatore il professor Claudio Cecchella, docente della facoltà di giurisprudenza nell’ateneo. Al ritorno a casa dalla discussione della tesi, per Margherita un’altra soddisfazione: la sorpresa che le hanno organizato i compaesani del rione Borgo, una vera e propria festa per la quale è stato addobbato con i fiori anche lo storico pozzo. Ad accogliere la giovane e a partecipare ai festeggiamenti c’erano proprio tutti, dai ragazzi agli anziani, con l’obbiettivo di dimostrare a Margherita Sassi davvero grande affetto con una bella serata di convivialità. s