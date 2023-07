Festa a scopo solidale con gli Amici del Giacò

Il viaggio prende forma. A dare una mano al progetto "FurgoMytho" che ha come obiettivo l’acquisto di un furgone attrezzato a studio radiofonico e di registrazione lanciato dal Lavoratorio Artistico di Sarzana e dedicato al piccolo Giulio e alla sua passione per i miti greci ci saranno anche Gli Amici del Giacò. L’associazione di Castelnuovo Magra presieduta da Lorenzo Moretti è una realtà consolidata nel campo del volontariato, nell’attenzione al sociale e alla beneficenza. Per sostenere quindi la raccolta di fondi da domani all’area verde del centro sociale di Molicciara inizia la festa della musica e birra. Da venerdì fino a domenica con ripresa venerdì 21 e sabato 22 ci sarà la possibilità di contribuire al progetto "FurgoMytho" mettendo carburante nella raccolta fondi già avviata da qualche settimana che poseguirà fino a settembre. Dalle 19 apriranno gli stand gastronomici con le specialità tipiche locali accompagnate da buona birra e tanta musica live. Sul palco dell’area spettacoli si alterneranno infatti vari gruppi. Si inizia venerdì con PatonaRepublik mentre sabato sera sarà la volta di Nomera e Radio Zero e domenia Old Wave e Pop Rock 58. La prossima settimana si riprende venerdì con Milk Way e Earahbutt e sabato gran finale in compagnia dei brani suonati da Friendzone, The Newcastle e Spiderfolks.

Nella foto: Andrea Fregosi e Lorenzo Moretti degli Amici del Giacò