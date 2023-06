Federico campione di scacchi 2023 Prossima tappa i Giovanili nazionali

Non smette di sorprendere Federico Massazza, sarzanese di 15 anni, giovane talento degli scacchi. Domenica, a Genova, nella prestigiosa Sala del Camino a Palazzo Ducale, dopo cinque turni di prove, giocate in tre giorni, che hanno visto competere quaranta scacchisti di tutte le età, Federico si è aggiudicato il titolo di campione di scacchi 2023 per la Regione Liguria, detenuto, prima di lui, nel 2022, da Vincenzo Manfredi, Maestro Fide. È felice Federico. Molto. Non se lo aspettava, perché a competere con lui, spiega, c’erano giocatori più forti, c’erano dei ‘Maestri’.

Ora, il giovanissimo talento guarda avanti. Il prossimo obiettivo sono i campionati giovanili italiani che si svolgeranno la prima settimana di luglio a Tarvisio, in Friuli-Venezia Giulia. Poi sarà la volta delle semifinali del campionato italiano assoluto 2023, che si disputeranno dal 15 al 22 luglio a Vilesse, in provincia di Gorizia. La passione per gli scacchi di Federico è iniziata molto presto, all’età di 8 anni, quando i suoi genitori si sono presentati per la prima volta davanti a lui con in mano una scacchiera. In realtà la loro intenzione era quella di insegnare al bambino a giocare a dama, ma Federico, fin da subito, è stato affascinato, da re, regine, torri, alfieri e cavalli, decidendo immediatamente di voler imparare. E aveva ragione! Complimenti a questo giovane campione.

Maria Cristina Sabatini