Favini pronto alla sfida: "Rilancerò il territorio"

Il ritorno di Marzio Favini sulla scena politica di Castelnuovo Magra ha un "responsabile", come il diretto interessato ha scherzosamente ammesso alla sua prima uscita pubblica dopo 10 anni di assenza. "La colpa è vostra – ha spiegato ai presenti all’inaugurazione del point elettorale al centro commerciale La Miniera – perchè in questi anni mi avete sempre ricordato di quanto lavoro sia stato fatto in passato ma anche di quanto sia stato invece disperso. Mi avete convinto, perchè mi fa male pensare di aver sprecato 25 anni di vita come assessore prima e poi sindaco e poi vedere che le cose non sono decollate. Si è vissuto di rendita ma nel frattempo Castelnuovo Magra ha perso interesse, visibilità e non è più quel paese che in tanti hanno sempre invidiato".

Marzio Favini si presenterà alle amministrative di giugno con la lista civica "RicominciAmo Castelnuovo" sfidando la candidata del centro sinistra Katia Cecchinelli, l’altro rappresentante civico Gherardo Ambrosini e Gianfranco Andrei sostenuto da una parte del centro destra. Sui nomi della lista ancora qualche punto interrogativo anche se ormai la formazione è pronta e sarà imminente la presentazione dei candidati al consiglio comunale. Un gioco di pretattica tra i concorrenti che non vogliono scoprire troppo le carte.

m.m.