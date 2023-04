Fascismo, incontro con Roberto Quber

Domani, mercoledì 12 aprile alle ore 17.30 nella sala della Repubblica, l’avvocato Roberto Quber sarà ospite, con il suo libro “L’omicidio di via del Poggio”, dell’incontro pubblico “Fascismo eterno, dal fascismo vecchio al fascismo nuovo?” che è stato organizzato dalla lista del Movimento 5 Stelle. Interverranno la candidata sindaco avvocato Federica Giorgi, e Valter Chiappini, capolista della lista civica Sinistra per Sarzana in coalizione con i 5 stelle. Ospiti dell’incontro anche Aldo Sebastiani del circolo Brodolini e Nicola Caprioni. E’ inoltre in programma per il 5 maggio sempre alle 17.30 anche l’incontro pubblico sui “beni comuni”. Ospiti la parlamentare europea Tiziana Beghin del Movimento 5 stelle, l’avvocato RinoTortorelli di Cittadinanzattiva e l’avvocato Piera Sommovigo già candidata sindaco alla Spezia.